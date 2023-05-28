السعودية.. انفجار إطار طائرة «مصر للطيران» قبل هبوطها





انفجر إطار طائرة تابعة لشركة مصر للطيران اليوم، في أثناء هبوطها في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأعلنت شركة مصر للطيران، في بيان، تعرض طائرة رحلة رقم (MS643)، لانفجار إطارها أثناء الهبوط في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صباح اليوم الأحد.

وذكر البيان أنه لم يصَب أي شخص بأذى؛ حيث تَمَكّن قائد الطائرة من الهبوط بسلام على المدرج، وتم إخلاء جميع الركاب بأمان إلى صالة الوصول.

ويجري حاليًا فحص جسم الطائرة استعدادًا لإجراءات الصيانة والأعمال الفنية اللازمة، حسب بيان الشركة.

البيان