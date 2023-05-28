فعاليات مجتمع كنانة تخرج في مسيرة دعم ونصرة للقوات المسلحة





سيرت جماهير وفعاليات المجتمع بوحدة كنانة الإدارية بولاية النيل الابيض ظهر اليوم مسيرة حاشدة دعما ونصرة للقوات المسلحة بمنطقة كنانة تتقدمها قيادات الغرفة التجارية والادارة الأهلية وعدد من القيادات الشعبية بكنانة .

واتجهت المسيرة التي جابت الأسواق والشوارع في موكب مهيب محملة بقافلة من المواد الغذائية والعينية والانعام إلى منطقة البيارة الثانية ، وكان في استقبالهم ضباط وجنود القوات المسلحة بقيادة العميد الركن طيار الفاتح بشار راشد قائد قاعدة كنانة الجوية ، والعقيد الركن فيصل محجوب قائد كتيبة الدفاع الجوي بكنانة ، بحضور الدكتور طارق الجاز مدير إدارة الخدمات بشركة سكر كنانة ، واللواء معاش عادل بابكر مدير أمن المنشاة بالشركة، والعقيد شرطة عبدالماجد ادم مدير شرطة تأمين قطاع السكر بشركة كنانة ، والمقدم امن راشد محمد مدير جهاز المخابرات العامة بكنانة ، والأستاذ عبدالله الجيلي مدير وحدة كنانة الإدارية وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية بكنانة.

واكد المتحدثون من ممثلى الغرفة التجارية والادارة الأهلية والطرق الصوفية والشباب والمرأة وقوفهم ودعمهم اللا محدود للقوات المسلحة ومساندتها بالنفس والمال من أجل المضي قدما في بسط هيبة الدولة ودحر التمرد وإعادة الامن إلى كافة المواطنين ، واشادوا بقوات الشعب المسلحة السودانية وتاريخها النضالي الحافل بالبطولات والمجد والعزة.

كما دعا المتحدثون لاهمية سرعة حسم كل من تسول له نفسه بزعزعة امن واستقرار البلاد .

واشاد ممثل الغرفة التجارية بكنانة محمد الحسن دقوش بمجاهدات القوات المسلحة ، واعلن مساندة التجار بوحدة كنانة الإدارية وكل المواطنين للقوات المسلحة والتي هي بمثابة صمام امان البلاد ووقوفهم إلى جانبها في معركتها ضد المتمردين وضد كل من يخون البلاد.

وأضاف ان كافة منسوبي قطاع التجار رهن إشارة الجيش جنبا إلى جنب مع قوات الشعب المسلحة اللذين يقدمون ارواحهم رخيصة فداءا للسودان والمواطنين ، مؤكدا على ثقتهم الكبيرة في قدرة القوات المسلحة على بسط الامن والاستقرار وتكبيد اللذين خانوا السودان هزيمة قاسية وخسارة فادحة.

من جانبه قال الدكتور طارق الجاز مدير إدارة الخدمات بشركة سكر كنانة ان التحام المواطنين المشاركين في هذه المسيرة من مناطق الهجرة وابوتقابة والمدينة السكنية والقرى الزراعية وعدد من المناطق بكنانة بقواتهم المسلحة والتي استقبلتهم فرحا بزخات الرصاص يدل على النصر المبين قريبا للشعب السوداني وقواته المسلحة ، مشيرا إلى ان قوات الشعب المسلحة السودانية لم تهزم خلال تاريخها الطويل ولن تهزمها مليشيات او أحزاب او فرق وجماعات.

فيما اعرب العقيد الركن فيصل محجوب قائد كتيبة الدفاع الجوي بكنانة عن شكره وتقديره لهذه الوقفة المشرفة من جماهير كنانة مع قواتهم المسلحة سندا وعضدا لها ، مؤكدا انها زادتهم دفعا معنويا كبيرا وأرسل بشريات وتطمينات بنصر عزيز للقوات المسلحة قريبا.

وفي ذات السياق استعرض العميد الركن طيار الفاتح بشار راشد قائد قاعدة كنانة الجوية مسيرة القوات المسلحة الحافلة بالبطولات ، مشيدا بهذا التداعي والدعم الكبير والسخي ماديا ومعنويا من جماهير منطقة كنانة والذي يجسد صورة مميزة لتلاحم الشعب ووقوفه ومساندته لقواته المسلحة والذي كان له وقعا خاصا في نفوس ضباط وجنود القوات المسلحة بكنانة واكسبهم مزيدا من الروح المعنوية العالية.

وقال ان القوات المسلحة تعد المؤسسة القومية والشرعية الوحيدة المنوط بها حماية ورد اي عدوان على السودان وهي المؤتمن عليها وقد أقسمت على حماية البلاد وبسط هيبة الدولة وحماية الأرواح والممتلكات من كل متمرد وعدوان داخليا وخارجيا.

واشار إلى ان المعركة الحالية مع التمرد تمضي وفقا لما هو مخطط لها ، واضاف ان رؤية القيادة العليا للجيش في ادارة المعركة ترتكز على اهمية المحافظة على ارواح وممتلكات المواطنين والبنية التحتية للدولة.

سكاي نيوز

وكاله سونا