الزراعة الإتحادية: الجزيرة مؤهلة لسد حاجة البلاد من المنتجات الزراعية





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الدكتور أبو بكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات الإتحادي سير الإستعدادات الجارية لزراعة محاصيل العروة الصيفية في المشاريع المروية والزراعة المطرية وتوفير المدخلات الزراعية والتمويل. حيث أعلن الوالي أن اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالولاية أمنت الوقود لتحضير المساحات المستهدفة وتوفير التمويل للمزارعين بمبادرة من بنك النيل والبنك الزراعي وبنك المزارع مؤكداً أن الزراعة تعتبر المخرج الرئيس للبلاد في ظل الظروف الراهنة وأشار للمبادرات الشعبية التي تعمل علي إسناد الجهد الحكومي لإنجاح الموسم الصيفي.

من جانبه أوضح الوزير أن زيارتة لولاية الجزيرة ترمي للوقوف على الإستعدادات الجارية للموسم الزراعي الصيفي وقطع بأن الجزيرة مؤهلة لسد حاجة البلاد من المنتجات الزراعية خاصة في هذة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وأعلن عن توفير 9650 ألف طن من التقاوي المحسنة سيتم توزيعها مجاناً لصغار المزارعين في الولايات وذلك لزيادة الإنتاج مشيراً إلى أن خطة وزارته للموسم الصيفي تستهدف الإلتزام بالتقاوى المحسنة لزيادة الإنتاج بنسبة 30 %. فيما أوضح المهندس عبد المنعم حسن خليفة مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية أن وزارته تستهدف زراعة 1.7 مليون مطري والعمل على إدخال التقانات الحديثة في الزراعة المطرية لزيادة الإنتاج والإنتاجية وأكد توفر كافة المدخلات.

سكاي نيوز

وكاله سونا