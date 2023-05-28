الدمازين:ترتيبات لترحيل اللاجئين الأثيوبيين من معسكر ودالماحي الى بلادهم





ترأس الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة إقليم النيل الأزرق بمكتبه بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي اليوم الإجتماع الذي ضم ممثلين لبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشئون اللاجئين .بحضور الأستاذ رمضان يس حمد مفوض العون الإنساني بالإقليم .

و تناول اللقاء الترتيبات الجارية لعودة اللاجئين الأثيوبيين بمعسكر المدينة (6) بمحافظة ود الماحي الى مناطقهم بدولة أثيوبيا حيث أوضح مفوض العون الإنساني أن اللقاء أمن على أهمية الوقوف ميدانياً على الترتيبات المتعلقة بعودة اللاجئين الأثيوبيين الى مناطقهم الأصلية بناءاً على رغبتهم وإنفاذاً لمقررات اللجنة الأمنية المنبثقة عن التفاهمات بين حاكم الإقليم الفريق أحمد العمدة بادي والأستاذ الشاذلي حسن حاكم إقليم بني شنقول قمز الإثيوبي وذلك لترحيل اللاجئين الأثيوبيين المتواجدين بمعسكر المدينة (6) بمحافظة ود الماحي وإرجاعهم لمناطقهم بإقليم بني شنقول الأثيوبي.

سكاي نيوز

وكاله سونا