والي النيل الأبيض يطمئن على موقف الإمداد الدوائي بالولاية





قام الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض ظهر اليوم بزيارة تفقدية للصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية.

و اطمأن من خلالها على موقف انسياب الامدادات الطبية خاصة أدوية الطواريء ومعينات مرضى الغسيل الكلوي.

وعقد الوالي اجتماعا موسعا ضم الأستاذ الشاذلي خالد إبراهيم الأمين العام لحكومة الولاية والأستاذة فاطمة الحاج وزير المالية المكلف بالولاية والدكتور الزين سعد آدم مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة ممثل الوزير والدكتور محمد عبدالباقي محمد مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية بالنيل الأبيض ولفيف من قيادات وزارة الصحة والصندوق بالولاية.

وناقش الاجتماع متطلبات الطواريء الصحية وموقف الإمداد الدوائي خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوية ومعالجة عمليات التخزين بما يلبي معينات مرضى الولاية والوافدين من ولاية الخرطوم في برامج غسيل الكلى والذي تمكنت فيه لجنة الطواريء الصحية بمتابعة من والي الولاية من توفير عدد مقدر من الغسلات يكفي لمدة شهر كامل وجاري المعالجات لتوفير احتياجات شهرين لتغطية الحاجة الفعلية لمرضى الفشل الكلوي.

وقال الدكتور محمد عبدالباقي محمد مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية بالولاية في تصريحات صحفية إن زيارة الوالي قصد بها الوقوف على الموقف الدوائي باعتبار أن الصندوق معني بتوفير الأدوية والمنتجات الطبية للولاية ،

واطمأن سيادته على سير عملية الامدادات الطبية ، وناقش مع إدارة الصندوق عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه عملية الامدادات الطبية اليومية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، وأضاف أن الوالي وعد بتذليل هذه العقبات.

وأكد مدير صندوق الإمدادات الطبية بولاية النيل الأبيض استقرار الموقف الدوائي في عدد من البرامج مثل الملاريا والدرن والايدز وبرامج الصحة الانجابية والطوارئ مستعرضا مجهودات الامدادات الطبية على مستوى الرئاسة بمدينة بورتسودان في توفير كميات من الدربات والمحاليل التي وصلت النيل الأبيض واستلمت الولاية كمية من أدوية غسيل الكلى تفي حوجة الولاية لشهر كامل وسوف تصل خلال اليومين القادمين مجموعة أخرى تفي لغسيل الكلى لمدة شهرين.

وأوضح مدير الامدادات الطبية بالولاية ان النيل الأبيض اصبحت موقع وسط لتخزين الادوية خاصة للولايات الغربية ، وكشف مساعي ادارته لتوفير مخازن ذات سعات كبيرة عبر حكومة الولاية ولجنة الامن و الطواريء الصحية لاستيعاب كافة احتياجات النيل الابيض من الادوية والمعينات الطبية ،

واكد أن الموقف الدوائي مطمئن رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بفضل متابعة الوالي واللجنة الأمنية ولجنة الطواريء الإقتصادية والصحية بالولاية .

سكاي نيوز

وكاله سونا