وزير المعادن يقف على قضايا التعدين بمحلية قنب ببورتسودان





وقف وزير المعادن الاتحادي د. محمد بشير والوفد المرافق له علي هموم وقضايا قطاع التعدين بمحلية القنب الاوليب بولاية البحر الأحمر، وذلك من خلال زيارته اليوم لشركات التعدين بالمحلية للوقوف على سير العمل رافقه خلالها والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج وأعضاء لجنة الأمن بالولاية وذلك، في إطار إهتمام وزارة المعادن بمعالجة القضايا ، وتوفير الحماية ، ومعينات العمل لقطاع التعدين، لتشجيع الإنتاج في ظل الظروف الراهنة بالبلاد،.

و أشاد السيد الوزير باهتمام حكومة الولاية بقطاع التعدين، موضحا ان ذلك يعد مؤشرا هاما لنجاح الإستثمار في قطاع التعدين بولاية البحر الأحمر،

من جانبه أوضح وألي البحر الأحمر المكلف أهمية الزيارة في بث الطمأنينة وتأكيد استقرار الأوضاع الأمنية.

سكاي نيوز

وكاله سونا