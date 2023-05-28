البرهان يبعث برقية تهنئة للرئيس التركي





بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، برقية تهنئة لرئيس جمهورية تركيا ، رجب طيب اردوغان، بمناسبة فوزه في إنتخابات الرئاسة.

و تقدم البرهان في برقيته بإسمه، وبإسم حكومة وشعب جمهورية السودان، بأحر التهاني للرئيس أوردغان بمناسبة إنتخابه رئيساً لجمهورية تركيا الشقيقة”. وأعرب عن ثقته في قيادته الحكيمة لمواصلة مسيرة تركيا ودورها الإقليمي الرائد في المنطقة .

وأبان أن السودان يتطلع للعمل مع جمهورية تركيا من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. معرباً عن أمله في أن تشهد الدورة الرئاسية لفخامته، مزيداً من النجاحات والإنجازات، وللشعب التركي، التقدم والازدهار.

سكاي نيوز

وكاله سونا