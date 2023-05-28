الشمالية تكمل حصاد اكثر من ٩٠ ألف فدان قمح





أوضح مدير الادارة العامة للمشاريع الزراعية بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية مقرر اللجنة العليا لمتابعة عمليات حصاد محاصيل العروة الشتوية المهندس زكي عوض عبد السيد ، أوضح أن جملة المساحات التي تم حصادها من محصول القمح حتى الآن بلغت ٩٠١٩٥ فدانا من جملة المساحة المزروعة والبالغة ١١١٦٧٥ فدان بنسبة ٨٠،٨%.

فيما بلغت جملة المساحات التي تم حصادها من محصول الفول المصري ٥٦٢٥٤ فدانا من جملة المساحة المزروعة والبالغة ٦٠٤٢١ فدان بنسبة ٩٣،١%.

وأكد أن متوسط إنتاجية الفدان لمحصول القمح بلغت ١،٥ طن ومتوسط إنتاجية الفدان لمحصول الفول المصري ١طن.

سكاي نيوز

وكاله سونا