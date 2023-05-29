تجمع مزارعي السودان يثمن دور وزير المالية الإتحادي في تذليل كافة الصعوبات





كشف رئيس تجمع مزارعي السودان ياسر على الصعب عن تذليل الحكومة الإتحادية، ممثلة في وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي محمد عبدالرحمن محجوب والي القضارف، لكافة الصعوبات التي تواجه الموسم الزراعي الجديد بفضل التوجهيات الفورية والخطوات العملية لتوفير مدخلات الإنتاج.

وأعلن الصعب، خلال الموتمر الصحفي الذى عقده الأحد عقب عودتهم من مدينة بورتسودان مع أعضاء لجنة إنجاح الموسم الزراعي بحضور ممثل والي القضارف توفيق محمد على وعدد من اعضاء اللجنة، عن توفر الوقود الزراعي ووصول عدد (٢١) باخرة أخرى لمدينة بورتسودان محملة الوقود.

كما أشار إلى توجيه محافظ بنك السودان المركزي للبنك الزراعي للبدء الفورى فى عمليات التمويل الزراعي والإستعاضة عن الشبكة بالإقرار اليدوي من طالب التمويل بجانب مشاركة البنوك الأخرى في عمليات التمويل.

كما أعلن عن الموافقة على تمويل المزارعين المعسرين وتأجيل المديونيات للعام القادم لإدخال أكبر قدر من المزارعين في دائرة الإنتاج.

وجدد ياسر الصعب أهمية الموسم الزراعي الجديد لتأمين الغذاء ومساندة القوات المسلحة.

وأشار غريق كمبال نائب رئيس تجمع مزارعي السودان عضو اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي إلى العمل الجاري لتأمين الغذاء في السودان من خلال زراعة كافة المساحات الصالحة للزراعة هذا العام، مؤكداً تأمين وزير المالية على ضخ المزيد من الأموال لضمان تمويل كافة المزارعين لإنجاح الموسم الزراعي وبداية التمويل المبكر.

وأشار كمبال إلى توفير عشرة ألف طن من التقاوى عبر منظمة الفاو سيتم توزيعها على ولايات البلاد، مؤكداً رفض المزارعين لوثيقة التأمين الإجباري وتكليف لجنة للنظر في تعديل الوثيقة للتأمين الزراعي بين المزارعين وشركات التأمين.

من جانبه، أكد الأستاذ توفيق محمد على ممثل والي القضارف امين عام حكومة الولاية حرص حكومة القضارف على إنجاح الموسم الزراعي على مستوى الولاية والبلاد عبر اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي وتأمين ظهر القوات المسلحة بالغذاء، مشيراً إلى الخطوات الكبيرة التي تمت فى تأمين توفير تمويل ومدخلات الإنتاج الزراعي.

سكاي نيوز

وكاله سونا