قرار بالموجهات العامة لسحب الخطط الإسكانية بالجزيرة





أصدر الأستاذ فضل المولى أبو سالف وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الجزيرة اليوم القرار رقم 37 لسنه 2023م بالموجهات العامة للسحب بالخطط الإسكانية العامة والفئوية والحالات الخاصة بالولاية.

وبين القرار أن وجود الإسم بجهاز الحاسوب لوحده كإفادة بالإستحقاق غير مبرئ للذمة وغير مؤهل للسحب، مشترطاً وجود ملف لكل مستحق به أورنيك تقديم للخطة الإسكانية بدرجاتها المختلفة بتوقيع ثلاثة أعضاء من لجنة المقابلات أو الإستئنافات بعد أداء القسم وموضحاً فيه قرار اللجنة والدرجات المتحصل عليها ومن ثَمَّ يتم عرض الملف لتكملة الإجراءات.

ووجه القرار الجهات الفنية المختصة (لجنة الإقتراع) مراجعة كل المستندات حتى مرحلة توريد الرسوم وإستخراج العقد.

كما حدد القرار إرفاق إقرار مشفوع باليمين، في حالة وجود توكيل للمستحقين، يؤكد عدم سحب المستحق لأي قطعة سكنية في إطار الخطط الإسكانية بكل الولايات.

ووجه القرار للجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ مع تعميمه لكل المحليات للإلتزام بما جاء به.

سكاي نيوز

وكاله سونا