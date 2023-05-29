ترتيبات لاستئناف الخطط الإسكانية بمحليات الجزيرة





دعا الأستاذ فضل المولى أبو سالف البشير وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الجزيرة لدي ترأسه بمكتبه صباح اليوم إجتماع مديري الإدارات بالوزارة ولجان الخطة الإسكانية لترسيخ منهج إداري حديث يلبي تطلعات ورغبات المواطنيين وجدد الإلتزام بإتخاذ القرارات والإجراءات وفق الضوابط القانونية والفنية تأكيداً لمبدأ الشورى والشفافية.

ودعا لإيجاد رؤى جديدة ومبادرات للأسهام في تطوير الولاية وإحكام التنسيق بين المؤسسات والجهات المختصة والمحليات للوصول لتفاهمات وأسس مشتركة مجدداً حرصه على إعادة الخدمة المدنية لسيرتها الأولى بمعالجة مكامن الخلل والضعف وأشار الى ضرورة السرعة في إتخاذ القرارات ومتابعة إنقاذها وتفعيل القوانين مؤكداً ان القانون يعلوا على الجميع .

وأعلن أن الأيام المقبلة ستشهد إستئناف الخطط السكنية بمحلية مدني الكبرى والمحليات الاخرى بعد إستكمال الإجراءات وتبرئة بعض المخططات لافتاً لعدم التصرف في الأراضي إلا بعد تعويض أصحابها وعدم فرض رسوم على المواطنين حال تسلمه أرضه .

من جانبه أعلن الأستاذ صلاح المدني مدير الأراضي أن الخطه الإسكانية من أولويات إدارته التي تسعى لتبرئة العديد من المخططات لتغطيه المتقدمين للخطط السكنيه في محلية ومدني والمحليات الاخرى لافتاً للنظر في ترقية وإدخال خدمات المياه والكهرباء في المخططات الجديدة قبل السحب الأمر الذي يسهم في تحفيز ودفع المواطن للإقبال على الخطة السكنية.

سكاي نيوز

وكاله سونا