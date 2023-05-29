أمانة الحج والعمرة ولاية الخرطوم تعلن بدء السداد لحجاج الاحتياطي والراغبين الجدد





تعلن أمانة الحج والعمرة ولاية الخرطوم عن بدء إجراءات السداد للحجاج الاحتياطي والراغبين الجدد من اليوم الإثنين الموافق التاسع من شهر ذو القعدة لسنة 1444 وحتى يوم 18 ذوالقعدة ١٤٤٤هـ.

واوضحت الأمانة ان السداد يتم عبر استمارة من أمانة الحج والعمرة بالولاية المعنية به اسم الحاج، رقم المتابعة، الرقم الوطني، وسيلة السفر، المبلغ المراد سداده حيث يتم السداد علي حساب المجلس 1397667 فرع البرلمان باسم المجلس الأعلى للحج والعمرة.

أما السداد عن طريق بنكك يتم عبر التحاويل بين الحسابات علي حساب 1397667 مع تعبئة خانة الملحوظة بالاسم ورقم المتابعة.

وقالت إن الولايات التي بها مشاكل في السداد يتم عبر البنك العامل بالتحاويل إلى حساب المجلس الأعلى للحج والعمرة 1397667 مع تسليم اشعار التحويل لامانة الحج والعمرة على أن تكون عمولة التحويل خارج المبلغ المحول ويمكن ان يتم توريد في بنك الخرطوم لولاية لمتقدم فائز في ولاية أخرى.

سكاي نيوز

وكاله سونا