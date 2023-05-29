وزير الصحة الإتحادي يوجه بإنشاء الغرفة المركزية للصحة الإتحادية بالجزيرة





أصدر المكتب التنفيذي لوزير الصحة الإتحادي اليوم قراراً بإنشاء الغرفة المركزية للصحة الإتحادية بولاية الجزيرة وذلك حسب توجيه الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الإتحادي.

وسمى القرار دكتور عصمت مصطفى يوسف مستشار الطب العلاجي الإتحادي مشرفا عاماً للغرفة وعضوية كل من مدير عام الصحة بولاية الجزيرة وممثل غرفة طوارئ الإمدادات الطبية وممثل غرفة الطوارئ الصحية وممثل الصيدلة الإتحادية ومدير المركز القومي للجهاز الهضمي ومدير المركز القومي للقلب ومدير المركز القومي الأورام وممثل المركز القومي للكلي وممثل الصندوق القومي للتأمين الصحي.

وحدد القرار مهام الغرفة في الإشراف العام علي الغرفة المعنية بالإمدادت الطبية والطوارئ الصحية ودعم التشغيل الطبي والتنسيق مع مكاتب المنظمات العاملة في الصحة بالتعاون مع مكتب مفوضية العون الإنساني بولاية الجزيرة والإستفادة من الكوادر العاملة بوزارة الصحة الإتحادية بولاية الجزيرة وجمع المعلومات والتقارير الدورية للإدارات العامة والوحدات التابعة للوزير والتحدث الرسمي بإسم الغرفة نيابة عن وزير الصحة الإتحادي.

سكاي نيوز

وكاله سونا