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الخارجية تحتسب السفير عبد الباقي محمد حسن

2023/05/29
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يحتسب السيد وزير الخارجية المكلف والسيد الوكيل والعاملون بوزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج عند الله تعالى ، السفير / عبدالباقي محمد حسن الذي إنتقل إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ .

وفيما يلى نص :

وزارة الخارجية إدارة الإعلام والناطق الرسمي

إحتساب ونعي أليم

( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) .

يحتسب السيد وزير الخارجية المكلف والسيد الوكيل والعاملون بديوان وزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج عند الله تعالى ، السفير / عبدالباقي محمد حسن الذي إنتقل إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ .

إلتحق الفقيد بوزارة الخارجية بداية السبعينات ، وتدرّج في السلك دبلوماسياً ومديراً ومديراً عاماً لإدارات مختلفة بديوان وزارة الخارجية ، كما عمل بعدد من السفارات السودانية بالخارج في كل من موسكو ، دمشق ، برلين ، صنعاء وسفيراً للسودان لدي جمهورية الصومال، حيث إتسم أدائه بالمهنية العالية والإقتدار . عُرف الفقيد بين زملائه بدماثة الأخلاق و بطيب الخصال والتواضع وهدوء الطبع .

رحم الله الفقيد السفير عبدالباقي محمد حسن ، ونسأله تعالي أنّ ينزله الفردوس الأعلى مع الصديقيين والشهداء والصالحين وحسن اؤلئك رفيقا ، و أنّ يطرح البركة في ذريته ، ويلّهم أسرته وأهله و عارفي فضله الصبر وحسن العزاء إنّا لله وإنّا إليه راجعون

سكاي نيوز
وكاله سونا

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