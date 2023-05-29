جماهير محافظة باو تحتفل باختيار عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة





احتفلت جماهير محافظة باو بإقليم النيل الأزرق باختيار الفريق مالك عقار اير نائباً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وخاطب ممثل حاكم الإقليم وزير الصحة جمال ناصر السيد ووزير الثروة الحيوانية والسمكية بالإقليم عبد العاطي محمد الفكي ومحافظ محافظة باو العميد جعفر جاكلو والناظر عالم مون جابر والعمدة النور دالم إيما والأستاذ كامل النو دالم سكرتير الحركة الشعبية بمحافظة باو وممثلة المرأة سعيدة حمدون والأستاذ كمندان جودة والشيخ علي النور ممثل الشباب بالمحافظة.

وعبر المتحدثون في الإحتفال عن سعادتهم بهذا الإختيار الذي وصفوه بأنه اختيار وفق معايير هذا المنصب التي تمثلت في شخص الفريق مالك.

وتقدموا بالشكر والتقدير للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

كما أكدوا أن هذا الإختيار تكريم لأهل الإقليم جميعا، متمنين له التوفيق في هذا المنصب الذي هو أهل له.

و شارك عددا من الفرق الشعبية معبرة عن فرحتها وسعادتها.

سكاي نيوز

وكاله سونا