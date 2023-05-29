ترحيل أتراك من نيالا إلى الفاشر بعد إنتهاء فترة عملهم





كشف والي جنوب دارفور الأستاذ حامد محمد التجاني هنون عن ترحيل أتراك المستشفى التركي وكهرباء نيالا بعد إنتهاء فترة عملهم إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور بالتنسيق بين قوات حركة جيش تحرير السودان وإشراف حاكم إقليم دارفور القائد مني اركو مناوي وشخصه الى جنوب دارفور .

وجاء التنسيق على مستوى الإقليم وعلى مستوى الولاية بالتنسيق مع القوات المسلحة قيادة الفرقة 16مشاة نيالا وقوات الدعم السريع ومفوضية العون الإنساني بقيادة صالح عبد الرحمن.

وقال السيد الوالي ان الاخوة الاتراك وصلوا الى مدينة الفاشر وسيتم نقلهم إلى بورتسودان وسيصل البديل لهؤلاء الكوادر للمستشفى والكهرباء .

وأكد هنون ان العمل الآن في المستشفى التركي ومحطة الكهرباء تمضي بنفس الكفاءة بالاتراك الموجودين الذين لم ينتهي فترة عملهم وقدم هنون شكره للاتراك على جهدهم ومساهمتهم في إستقرار العمل في محطة الكهرباء وتقديم العلاج للمرضى ولكل الجهات التى ساهمت في نجاح عملية ترحيل الأتراك.

سكاي نيوز

وكاله سونا