الإمدادات الطبية بالشمالية تتسلم جملة من الأدوية المنقذة للحياة





تسلم الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الشمالية عدد من مستهلكات غسيل الكلى والأدوية المنقذة للحياة (محاليل وريدية) عبر الصندوق القومي للامدادات الطبية.

وأكد مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الشمالية الدكتور حمد النيل الباقر أحمد مواصلة جهود الامدادات الطبية لضمان المنتجات الطبية ذات الجودة العالية والسعر المناسب في السلم والحرب وإلتزام فرع الصندوق بالولاية الشمالية بتأمين حاجة المرافق الصحية على جميع المستويات من المنتجات في كل الظروف.

وأشار أن غرفة الطوارئ التي تم تكوينها مع بداية الأحداث الأمنية عملت على تحليل الوضع الراهن بالولاية ومعالجة النقص في الادوية من خلال المخزون الاستراتيجي في ظل عدم وصول أدوية الربع الثاني وضمان إلتزام فرع الامدادات الطبية بالولاية بتقديم الخدمات في صيدليات الصندوق المنتشرة في محليات الولاية المختلفة والتي تقدم خدماتها خلال ال 24ساعة.

واشار الى تكوين لجنة لحصر الاصناف المنقذة للحياة والضرورية لانسياب عمل أقسام الطوارئ في المستشفيات وإضافة المستشفيات العسكرية لنظام الامداد الدوائي وعمل طلبيات لوزارة الصحة الاتحادية بورتسودان لمعالجة النقص في بعض الاصناف الضرورية لفترة 3 أشهر وهي برامج الطوارئ، برامج غسيل الكلي ،وأدوية الأمراض المزمنة.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت وصول طلبيتين طواريء من وزارة الصحة الاتحادية وطلبية خاصة بعقار (البروغراف) الخاص بزارعي الكلى.

وقال أنه تم وضع آلية لضبط صرف الأدوية خاصة في ظل القادمين للولاية وزيادة الاستهلاك والتخوف من إنقطاع الأصناف الضرورية وعمل آلية لتدوير الأدوية من الصيدليات في المناطق الاقل كثافة للصيدليات في المناطق الأعلى كثافة لضمان الإستخدام الامثل للموارد المتاحة.

وطمأن مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الشمالية المواطنين باستقرار الوضع الدوائي في الولاية بالرغم من الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

من جانبه أكد ممثل الصندوق القومي للامدادات الطبية الزائر للولاية الشمالية الدكتور أحمد عمر محمد صالح مواصلة مجهودات الصندوق القومي للامدادات الطبية وفروعه المنتشرة بالولايات لتأمين حاجة الولايات من المنتجات الطبية، مشيرا للتواصل مع لجنة الطوارئ بالصندوق والطوارئ الصحية في ولايتي البحر الاحمر ونهر النيل لتسهيل عمليات إمداد الولاية الشمالية بأدوية غسيل الكلي وبعض الأدوية المنفذة للحياة في ظل التواصل المستمر مع جميع فروع الصندوق القومي للامدادات الطبية بالولايات .

وأكد أنه وقف من خلال زيارته للولاية على إمداد المرافق الصحية بالولاية والذي يسير بالصورة المطلوبة بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الولايات في توفير الأدوية من المركز.

سكاي نيوز

وكاله سونا