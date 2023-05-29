قائد منطقة البحر الاحمر العسكرية يؤكد استقرار الاوضاع الامنية بالولاية





أكد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد استقرار الأوضاع الأمنية بولاية البحر الأحمر بصورة تامة، وفق الخطة الأمنية المحكمة التي تم تنفيذها في إطار التنسيق والانسجام التام بين الأجهزة الأمنية في هذا المجال .

وأضاف اللواء محمد عثمان عقب اجتماع اللجنة الأمنية بالولاية الذي انعقد اليوم برئاسة الوالي المكلف فتح الله الحاج رئيس اللجنة ان يقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين في التبليغ نجحت في قبض وتفكيك الخلايا النائمة، مبينا ان الإجراءات الأمنية المشددة ساعدت في احكام القبضة الأمنية ورصد ومتابعة الموقف الأمني بصورة فاعلة.

سكاي نيوز

وكاله سونا