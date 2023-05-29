وزير قطري يبحث مع مبعوث البرهان تطورات الأوضاع في السودان





بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، مع السفير دفع الله الحاج علي مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في السودان.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن المريخي “اجتمع اليوم مع السفير دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان (عبد الفتاح البرهان)، الذي يزور البلاد حاليا”.

وأشارت إلى أنه “جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في السودان”.

ولم يذكر البيان زمن وصول مبعوث البرهان للدوحة أو مدة زيارته.

سكاي نيوز

العربي الجديد