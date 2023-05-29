بورتسودان: ترتيبات لنقل عمل السفارة التركية لولاية البحر الاحمر بصورة مؤقتة





اكد سعادة سفير تركيا لدي السودان السيد إسماعيل جابو حرص بلاده علي تنمية وتطوير علاقاتها مع السودان لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين في المجالات المختلفة.

جاء ذلك لدي لقائه بالسيد والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج بمكتبه اليوم السفير التركي لدي السودان ، وتناول اللقاء الترتيبات التي تمت لنقل سفارة تركيا بصورة مؤقتة من الخرطوم للعمل ببورتسودان بسبب الظروف الراهنة بالسودان .

من جانبه رحب الوالي المكلف فتح الله الحاج بمباشرة عمل السفارة التركية من بورتسودان مؤكدا استعداد حكومة الولاية لتقديم العون اللازم لها وتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب لتقوية العلاقات المتميزة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين .

ويذكر ان السفير التركي إسماعيل جابو شارك في لقاء اللجنة العليا لمتابعة الأوضاع الإنسانية بالسودان بالسادة السفراء الذي انعقد مؤخرا بمقر اللجنة ببورتسودان.

سكاي نيوز

وكاله سونا