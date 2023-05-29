افتتاح مركز صحي ام دباكر بدعم من شركة سكر كنانة





افتتح الاستاذ الطيب موسي مدير ادارة المراكز الصحية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض اليوم مركز صحي ام دباكر شرق بمحلية ربك الذي تم تشيده بدعم من شركة كنانة في إطار المسؤولية المجتمعية وذلك بحضور الرائد شرطة الزاكي خلف الله مدير الشرطة المجتمعية بمحلية ربك .

واوضح مدير إدارة المراكز الصحية ان المركز يعتبر إضافة حقيقية للمؤسسات الصحية ويقدم خدمة لعدد من القري المجاورة ويعتبر نواة لمستشفي ريفي، واكد إلتزام الوزارة بتسخير كافة الإمكانيات وتوفير الكادر الصحي والاجهزة والمعدات الطبية، وأشار إلى ان المركز يضم عددا من الاقسام منها الطبيب والمعمل والصيدلة وعنبرين وخدمات التغذية والتحصين والموجات الصوتية.

من جانبه قال مدير الشرطة الشعبية المجتمعية بمحلية ربك ان المركز يقدم خدماته لعدد كبير من القري وتاتي اهميته لوقوعه علي طريق ربك / كنانة ، داعيا الجميع للتكاتف والتعاضد والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

كما طالب اللجنة المشرفة على المركز بضرورة التنسيق الجيد بين وزارة الصحة وشركة سكر كنانة، واشاد بالدور الكبير والمتعاظم لوزارة الصحة في توفير الخدمات الصحية للمواطنين .

المتحدثون من اهل المنطقة اشادوا بشركة سكر كنانة في تشيد هذا الصرح الشامخ الذي سيسهم في استقرار الوضع الصحي ويقلل تكلفة العلاج للمواطنين مؤكدين تعاونهم التام مع الكادر الصحي من أجل تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

سكاي نيوز

وكاله سونا