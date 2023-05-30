ديوان الزكاة بتندلتي يقدم مواد غذائية لعدد من الاسر الوافدة





قام الاستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية تندلتي بزيارة لمركز ايواء الوافدين بمدرسة ابوبكر الصديق، وقف من خلالها علي تقديم مواد غذائية لعدد 12 اسرة بمجموع 58 فرد مقدمة من ديوان الزكاة ، بحضور مدير ديوان الزكاة تندلتي الاستاذ طارق عبدالمطلب ومدير الدفاع المدني .

و قال الاستاذ هشام الشيخ بان المحلية ستولي امر الوافدين وتقديم العون المساعده لهم أهمية خاصة ، وأضاف أنه بعد حصر الوافدين تم تاهيل وتهيئة مقر لايوائهم، وطمأن الاسر المستضافة بان هنالك عدد من المساعدات ستصلهم في القريب ، واعرب عن أمنياته ان تنجلي تلك الازمة و أن تتوقف الحرب و اشاد بديوان الزكاة في تقديمه هذه المواد الغذائية للاسر الوافده.

وفي ذات السياق وعد امين ديوان الزكاة بتندلتى بتقديم المزيد من الدعم للأسر الوافده وأشار إلى أن المواد التي تم تقديمها تحتوي على مواد غذائية تلبي الحوجه الأساسية للأسر.

سكاي نيوز

وكاله سونا