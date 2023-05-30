ترتيبات لإفتتاح مكتب لمفوضية اللاجئين بالجزيرة





بحث الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بالأستاذة فاطمة محمد كول نائب المندوب السامي لشؤون اللاجئين في السودان السبل الكفيلة لتوفيق أوضاع اللاجئين بالولاية وترحيلهم للمعسكرات الدائمة بشرق السودان وولاية النيل الأبيض.

من جانبه أكد الأمين العام للحكومة إلتزام حكومة الولاية بتقديم كافة المساعدات لترحيل اللاجئين وثمن جهود مفوضية اللاجئين في ترحيل أكثر 350 لاجئاً عبر 3 أفواج خلال الفترة السابقة.

فيما استعرضت نائب المندوب السامي لشؤون اللاجئين الجهود المبذولة لحصر وترحيل اللاجئين للمعسكرات بشرق البلاد بالتنسيق مع حكومة الولاية.

وكشفت عن الترتيبات الجارية لفتح مكتب لمفوضية اللاجئين بولاية الجزيرة لإستقبال اللاجئين وترحيلهم وأشارت للإتصالات مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية،

وأعربت عن شكرها لحكومة ومواطني الجزيرة للمساعدات الكبيرة المقدمة للنازحين واللاجئين.

سكاي نيوز

وكاله سونا