القائد العام يتفقد القوات المرابطة ببعض المواقع





تفقد السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم القوات المرابطة ببعض المواقع.

وأشاد سيادته بوقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ مايقارب الشهرين ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها مؤكداً على أنها لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصاع العدو أو يستجيب لصوت العقل و ذكر أن جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.

و بشأن تمديد الهدنة، ذكر سيادته أنه تمت الموافقة عليها بغرض تسهيل إنسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير .

ودعا سيادته إلى عدم الإلتفاف إلى ما يبثه إعلام المليشيا المتمردة ساخرا من ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد الكيزان متسائلا (أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟) .

وفي ختام حديثه شدد سيادته على أن القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتي النصر وأن المتمردين لن يستطيعوا أن ينالو من هذه البلاد مؤكداً أن النصر قريب لا محالة.

سكاي نيوز

وكاله سونا