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بوتين: الهجمات على المناطق المدنية والحيوية هي محاولة لإخافة روسيا والشعب الروسي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو في وقت سابق اليوم الثلاثاء كان يستهدف “أهدافا مدنية” وإنه سيتم تعزيز الدفاعات الجوية للعاصمة.
بوتين: هجوم المسيرات الأوكراني على موسكو جاء ردا على ضربة روسية استهدفت قيادة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية
بوتين: الهجمات على المناطق المدنية والحيوية هي محاولة لإخافة روسيا والشعب الروسي
بوتين: الدفاع الجوي في موسكو عمل بشكل صحيح لمواجهة الهجمات
الرئيس الروسي: الأشخاص الذين يقودون أوكرانيا ويدارون من قبل الغرب أنشأوا منطقة لعداء روسيا
بوتين: هناك تهديدات أخرى تتعلق بالعمل في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا
بوتين: روسيا هاجمت قبل 3 أيام مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية
سكاي نيوز
الجزيرة
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