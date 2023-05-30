استقبال 20 طنا من الأدوية والمستهلكات الطبية بمطار بورتسودان





إستقبلت اللجنة العليا لمتابعة الأوضاع الإنسانية بالسودان بمطار بورتسودان الدولي اليوم ( ٢٠ ) طنا من الأدوية والمستهلكات الطبية في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة رعاية الطفولة العالمية.

وكان في إستقبال الشحنة وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي الاستاذ احمد آدم بخيت ، الذي أشاد بالدور المتعاظم لمنظمة رعاية الطفولة العالمية وتاريخها الطويل في دعم أنشطة وبرامج رعاية الطفولة بالسودان.

واضاف وزير الصحة الاتحادي هيثم محمد ابراهيم ان نصف هذه الشحنة سيتم توزيعها عبر وزارة الصحة وفق معيار حوجة الولايات ، فيما سيتم توظيف النصف الثاني من الشحنة لتشغيل المستشفيات والوحدات الطبية التي ترعاها المنظمة داخل السودان.

وأشار الوزير إلى تجاوز المشكلة الأمنية لتوصيل المساعدات الطبية إلى ولاية الخرطوم بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة عبر مطار وادي سيدنا ، كما تم الإتفاق مع حكومة إقليم دارفور لتوصيل المساعدات إلى الإقليم .

من جانبه أوضح المدير القطري لمنظمة رعاية الطفولة العالمية بالسودان أن المساعدات الطبية التي وصلت إلى مطار بورتسودان تعتبر الشحنة الأولى في ظل ظروف القتال الحالية التي يمر بها السودان ، مؤكدا أن امدادات أخرى من جانب المنظمة في طريقها إلى السودان.

سكاي نيوز

وكاله سونا