وزير الزراعة الإتحادي يقف على التحضير للزراعة الصيفية بمشروع الجزيرة





إستهل المهندس أبو بكر البشرى وزير الزراعة والغابات الإتحادي زيارته لمشروع الجزيره صباح اليوم بالوقوف على سير التحضيرات الجارية لزراعة محاصيل العروة الصيفية بتفتيش أسيدفارم بالقسم الوسط بإستخدام أحدث التقانات والآليات في تحضير الأراضي لزراعة تقاوي القطن والذرة وفول الصويا والجنائن.

كما شملت جولة الوزير مخازن إكثار البذور بمارنجان ومخازن الهندسة الزراعية حيث تفقد الآليات التي وفرتها إدارة المشروع لتحضير الأراضي والزراعات وآليات نثر البذور وذلك لتحقيق إستراتيجية المشروع الرامية لزيادة الإنتاج والنهوض بالإنتاجية بإستخدام أحدث التقانات والآليات الزراعية .

وعبر الوزير عن إشادتة بجهود إدارة مشروع الجزيرة والمزارعين في التحضير المبكر لزراعة محاصيل العروة الصيفية وإنتاج التقاوي المحسنه مؤكداً على الدور المهم لمشروع الجزيره لتحقيق الأمن الغذائي لكل السودان في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد .

من جانبه أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة بالإنابة إنطلاقة زراعة محاصيل العروة الصيفية وإنتاج التقاوي المحسنه مؤكداً توفر عدد مقدر من الآليات الزراعية والتقاوي المحسنه تكفي حاجة المشروع إضافة لتوفير الجازولين لكل التفاتيش.

وتوقع تدفق التمويل لحفار أبو عشرين وتوفير تمويل زراعة 100 ألف بمحصول فول الصويا من وزير المالية والتخطيط الإقتصادي.

واكد أن الموسم الزراعي مبشر وهو موسم تحدي لتأمين الغذاء لكل أهل السودان مشيراً إلى أن خطة المشروع تستهدف زراعة 1.5 مليون فدان بمحاصيل العروة الصيفية .

فيما أعلن المهندس خباب يوسف مفتش مكتب أسيدفارم إستهداف زراعة 1.5 ألف فدان بالمكتب بتقاوي القطن والذرة لإكثار البذور بمشروع بالجزيرة بتمويل من إدارة المشروع.

وأكد المزارع عبد الباقي محمد توم بمكتب أسيدفارم بالقسم الوسط تجهيز كل الأراضي لزراعة تقاوي القطن والذرة وفول الصويا وأن الموسم مبشر بإنتاجية عالية من التقاوي المحسنة.

سكاي نيوز

وكاله سونا