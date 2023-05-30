ترتيبات لصرف مرتبات العاملين باقليم النيل الازرق





عقدت اللجنة الأمنية بإقليم النيل الأزرق اليوم إجتماعاً طارئاً بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس اللجنة للترتيب لصرف رواتب العاملين ذلك بمشاركة الأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم والأستاذ السيد عبدالرحمن السيد أبوكلام مدير بنك السودان المركزي بالإقليم .

وأوضح الأمين العام لحكومة الإقليم أن الإجتماع يجئ في ظل القرارات الصادرة من وزارة المالية الإتحادية ورئاسة بنك السودان المركزي على المستوى الإتحادي حول كيفية صرف رواتب العاملين بالإقليم.

وابان أن الإجتماع كشف عن بشريات طيبة تصب في خانة تضافر الجهود من أجل صرف رواتب العاملين بالإقليم خلال الأيام المقبلة أسوةً ببقية العاملين على مستوى البلاد مشيراً للظروف التي تمر بها البلاد عامةً والإقليم على وجه الخصوص .

وأعرب عن تقديره لمواقف العاملين بالإقليم وصبرهم خلال المرحلة السابقة بسبب تأخر صرف الرواتب، وأكد حرص حكومة الإقليم على تأمين كافة إستحقاقات العاملين خلال المرحلة القادمة.

وحيا ذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصةً في سبيل الوطن، معربا عن أمنياته بعاجل الشفاء والعودة للمصابين والمفقودين.

سكاي نيوز

وكاله سونا