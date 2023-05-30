ولاية البحر الاحمر تعلن تمديد فترة سداد رسوم الحج





أعلنت إدارة الحج والعمرة بولاية البحر الأحمر اليوم تمديد فترة سداد رسوم الحج للعام ( ١٤٤٤ ) هجرية حتى الخامس من يونيو المقبل، ذلك من أجل استكمال الحصة المتاحة للولاية ( ٥٧٦ ) فرصة من أصل ( ٣٢ ) الف فرصة حصة السودان لحج هذا العام .

وتفيد ان تكلفة الحج لحجاج ولاية البحر الاحمر (2.404.490) جنيه للسفر عن طريق البحر و (2.550.547) جنيه للسفر عن طريق الطيران.

كما تشير إلى قرار والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج الخاص بتشكيل لجنة لإدارة غرفة عمليات تفويج الحجاج برئاسة مدير قطاع التوجيه بالولاية الأستاذة مني عبد الله والمدير التنفيذي لمحلية سواكن رئيسا مناوبا للجنة.

ونص القرار على مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في الإشراف والمتابعة اليومية لاجراءات التفويج وتبسيطها، وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ، بالإضافة إلى استنفار الجهد الشعبي لخدمة ضيوف الرحمن.

سكاي نيوز

وكاله سونا