استقرار الاوضاع الصحية والامداد الدوائي بولاية كسلا





قام وفد من اعضاء اللجنة العليا للطوارئ بولاية كسلا برئاسة مدير قطاع التنمية الاجتماعية مصطفي همد بزيارة تفقدية إلى عنبر الاطفال فاقدي السند بمستشفي كسلا التعليمي وقفوا خلالها علي الهموم والمشاكل التي تواجه الاداء بالعنبر وضرورة معالجتها الفورية عبر الجهات ذات الصلة .

واوضح رئيس وفد اعضاء اللجنة ان الزيارة سيكون لها مابعدها في توفيق عدد من المسائل المتعلقة بالخدمات التي تقف امام ادارة العنبر في الجوانب المختلفة مشيدا في ذات الوقت بالاسر (البديلة) وتبنيها لعدد من الاطفال ورعايتهم الرعاية الكاملة.

وقدم همد شكره لكافة الخيرين والداعمين للعنبر من منظمات ومؤسسات مختلفة داعيا لاستمرارية هذا الجهد وصولا الي تحقيق الغايات المنشودة.

واشار الي الاتصال الذي تم بين الولاية ودار رعاية المايقوما بشأن (احتضان) بعضا من الاطفال بعنبر مستشفي كسلا التعليمي نظرا للاحداث الامنية التي تشهدها ولاية الخرطوم.

من جانبه اكد ممثل وزارة الصحة شاع الدين حمزة الحسين استقرار الاوضاع الصحية بالولاية وخلوها من أي امراض وبائية، مشيرا إلى ان لجنة الطوارئ الصحية على مستوى الوزارة في حالة تواصل وعقد اجتماعات راتبة للوقوف على المخزون والامداد الدوائي وكافة الجوانب الخاصة بعمل الطوارئ لتقديم الاحتياجات للشركاء ولتلافي أي نقص في الامداد الدوائي في وقت مبكر.

وقال ان هنالك استقرارا في الخدمات المقدمة للمرضي عبر مراكز غسيل الكلي والاورام السرطانية واصحاب الامراض المزمنة ولاتوجد اية اشكاليات، موضحا انه تم استيعاب الكوادر الصحية الوافدة مباشرة في المؤسسات المختلفة وان هنالك خطة تتم دراستها لاستيعابهم في كل المؤسسات الصحية بالولاية وايجاد مصادر تمويلها.

سكاي نيوز

وكاله سونا