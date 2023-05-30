حكومة شمال كردفان توجه بضرورة حصر المتأثرين بأحداث الحرب بالولاية





عقد مجلس حكومة ولاية شمال كردفان اجتماعا اليوم بامانة الحكومة بالابيض برئاسة الأستاذ فضل الله محمد علي التوم والي ولاية شمال كردفان بحضور اعضاء الحكومة.

واوضح الأستاذ عبدالمطلب عبدالمتعال الامين العام للمجلس الأعلى الثقافة والاعلام والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية في تصريح صحفي ان الاجتماع اطمأن على مجمل الاوضاع وسير الاداء بالولاية والخدمات بالمحليات، مضيفا ان الاجتماع استمع لتقارير من المديرين التنفيذين حول الوضع الامني وموقف السلع والخدمات وصحة البئية بالمحليات.

واستمع مجلس حكومة الولاية إلى تقارير من المديرين العامين للوزارات والوحدات وابان الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية إلى ان الاجتماع وقف على العمل بالمرافق الصحية وتوفير الأدوية وجهود وزارة الصحة في تأمين الامداد الدوائي.

إلي ذلك اوضح ان اجتماع مجلس حكومة الولاية تناول جهود قطاع المياه بالولاية لمعالجة ازمة المياه بمدينة الأبيض التي تأثرت بسبب انقطاع الكهرباء مما خلق ذلك معاناة كبيرة للمواطنين، والمتابعة من خلال الحلول التي وضعها القطاع إلى جانب تقرير حول تجهيزات وزارة الانتاج والموراد الاقتصادية للموسم الزراعي والجهود المتواصلة مع المركز لتوفير التقاوي واحتياجات الموسم الزراعي.

واوضح الناطق الرسمي ان الاجتماع تطرق إلى الجهود المتواصلة لحصر المتاثرين باحداث الحرب وتوفير قاعدة بيانات للاسر المتضررة من خلال التنسيق مع المنظمات العاملة كما اوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية إلى ان المجلس أكد على الدور الاعلامي واهميته في هذه الفترة لدحض الشائعات وتقديم خطاب ايجابي يدعو للوحدة وتكاتف الجهود وتقديم الدعم والاسناد للقوات المسلحة.

سكاي نيوز

وكاله سونا