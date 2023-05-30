شمال كردفان: اجراء الترتيبات والمعالجات النهائية لحجاج العام 1444هـ





أكد مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بشمال كردفان الأستاذ عبدالرحمن موسى عبدالمجيد أن إجراءات الحج في ترتيباتها الأخيرة وأن عمليات التدريب تم تنفيذها للحجاج على أن تبدأ عمليات التفويج خلال الأيام القادمة عبر البحر عن طريق ميناء سواكن وجوا سيحدد المطار البديل لمطار الأبيض.

وأوضح الاستاذ عبدالرحمن في تصريح أن يومي الثلاثاء والأربعاء سيتم إكمال الكشف الطبي للمتقدمين لاداء فريضة الحج فضلا عن إجراء المعالجات لبعض الحجاج مثل توريد الرسوم وحصر المتواجدين في الولايات الأخرى هذا بجانب مساعدة وإكمال إجراءات للقادمين من الخرطوم بالولاية مراعاة للظروف الإنسانية التي تمر بها البلاد.

وأضاف المدير العام لإدارة الحج والعمرة بالولاية أن التنسيق يجري لحظة بلحظة مع وزارة الشئون الدينية والاوقاف والمجلس الأعلى للحج والعمرة والادارات المتخصصة التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقرا لها، مضيفا أن إدارته شكلت لجنة من الحجاج خاصة بالمغادرين عبر الجو لمعالجة مستجدات اختيار مطار أخر بديلا لمطار الأبيض.

واختتم مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بشمال كردفان الأستاذ عبدالرحمن موسى عبدالمجيد أنهم يعملون على العدد المتقدمة البالغ 948 متقدم معلنا عن أن الباب مازال مفتوحا للتقديم للحج ومعالجة جميع الاشكالات لاكمال إجراءات حج هذا العام.

سكاي نيوز

وكاله سونا