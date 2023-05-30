والي النيل الأبيض يبحث جهود ديوان الزكاة في دعم المتأثرين بالحرب





التقى الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف ظهر اليوم بمكتبه بأمانة الحكومة بربك بالاستاذ ابراهيم موسي عيسي الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي بحضور الأستاذ محمد احمد محمد عبدالله عشه مدير الجباية الاتحادي ومولانا محمد بابكر امين ديوان الزكاة بالنيل الأبيض وعدد من ادارات ديوان الزكاة بالمركز والولاية.

وبحث اللقاء الجهود المبذولة من قبل الديوان في دعم المتأثرين بالاحداث الامنية الجارية بالخرطوم وانعكاساتها على عمل الديوان.

وقال امين ديون الزكاة الاتحادي الأستاذ إبراهيم موسي عيسي في تصريح ان هذه الزيارة لولاية النيل الأبيض تأتي في إطار جولة الديوان لعدد من الولايات بغرض ترتيب عمل الزكاة سواء كان عبر الديوان او اللجنة العليا للطوارئ القومية او الولائية ، وأضاف انه اطلع الوالي على المتغيرات داخل ديوان الزكاة جراء الاحداث الأمنية بالخرطوم والتي أثرت بشكل كبير على عمل الزكاة وفقده لعدد كبير من معينات العمل.

واكد امين الزكاة الاتحادي وقوفه من خلال هذه الزيارة على سير عمل امانة الزكاة بالنيل الأبيض ودوره المقدر في أداء واجبه مع عدد من الولايات المستقرة بالبلاد ، وقال إن الامانة الاتحادية اطمأنت على أداء زكاة النيل الأبيض عبر لجنة الطواريء الولائية وذلك بفضل الرعاية الكريمة من قبل رئيس مجلس امناء الزكاة والي الولاية والتعاون والترابط مع لجان الطواريء الولائية والقومية.

وكشف امين الزكاة الاتحادي عن الجهود الجارية لترتيب الاوضاع داخل الامانة وتحديد الرؤية المستقبلية لعمل الزكاة في ظل تدفق النازحين والوافدين واللاجئين والعالقين للولايات ودول الجوار مما يتطلب التنسيق المحكم لدعم المتأثرين بهذه الحرب.

سكاي نيوز

وكاله سونا