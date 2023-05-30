ولاية جنوب كردفان تدشن العمل بالأرانيك الورقية البديلة





دشن والي جنوب كردفان الأستاذ محمد ابراهيم عبدالكريم اليوم بوزارة المالية والقوى العاملة الارانيك الورقية البديلة لتحصيل الإيرادات الذاتية بالولاية.

وقال الوالي فى تصريح صحفي إن الارانيك البديلة جاءت حسب قرار وزبر المالية الاتحادية بعد تاثر الانظمة المالية والمحاسبية المراد بها تحصيل الايرادات.

وأضاف ان تدشين الأرانيك يسهم في تحصيل الإيرادات وتعويضا للفترة الفائتة، وقال الوالي إن الولاية تسير بخطى ثابتة في كافة المجالات.

وكشف عن انشاء جهاز لضبط ورقابة التهريب بهدف التنمية والتطور ، معلنا عن تركيز الولاية في المرحلة المقبلة على زيادة الإنتاج والانتاجية بغرض التوسع في مجال الزراعة بشقيها فضلا عن افراد مساحات فى مجالات التعدين لرفد الاقتصاد القومي السوداني.

وأعرب الوالي عن شكره وتقديره للعاملين بوزارة المالية للجهود التي يبذلوها والتي تعد مؤشرا ايجابىا لتقديم خدمة مرضية.

سكاي نيوز

وكاله سونا