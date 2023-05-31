استشهاد أشهر ضابط صف بالجيش السوداني عثمان مكاوي “الفدائي” والحزن يخيم على مواقع التواصل





استشهد في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الرقيب بالجيش السوداني عثمان مكاوي الشهير بود فور إثر اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نعى الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومئات المشاهير ضابط الصف الذي حقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا بسبب مقاطعه التي يقوم ببثها.

الجدير بالذكر أن الشهيد الذي يلقبه زملائه بالفدائي كان قد ظهر في عدد من مقاطع الفيديو قبل ساعات من استشهاده.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين