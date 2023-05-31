التأمين الصحي بغرب كردفان يستعرض العقبات التي تعترض سير العمل





ترأس الأستاذ محمد ياسين كباري مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية غرب كردفان المكلف، إجتماع لجنة تسيير العمل بالمراكز الصحية التابعة للتأمين الصحي بالمحليات.

قال مدير التأمين الصحي المكلف في تصريح ان الاجتماع إستمع لتقارير مفصلة حول أداء المراكز والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والحلول المقترحة للعقبات التي تعترض الاداء بالاضافة الي كيفية توفير الأدوية المهمة بالمراكز .

واشار كباري الي تقرير الدكتور ملاذ مكي مسؤول الإمداد المعملي بالتأمين الصحي حول موقف المحاليل المعملية التي قاربت على الإنتهاء مع بيان صعوبة الوضع الصحي بالمراكز في حال نفاد المحاليل المعملية والأدوية مما يؤدي إلى خروج المراكز عن الخدمة.

واوضح مدير التأمين الصحي المكلف بأن الاجتماع أمن على ضرورة إعداد تقرير متكامل عن الوضع الراهن يضمن استمرارية العمل بالمراكز المنتشرة بالولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا