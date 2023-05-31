وزير البنى التحتية بالجزيرة يعتذر للمواطنيين للعجز في إمداد المياه





أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية بولاية الجزيرة إستمرار تنفيذ مشاريع التنمية والخدمات رغم الظروف الإستثنائية التي تمر بالبلاد.

وجدد لدى تفقده صباح اليوم سير العمل في تركيب محطات الطاقة الشمسية في مصادر المياه بمدينة مدني إلتزام وزارته بالمواصفات الفنية والهندسية ومعايير الجودة العالية في تنفيذ المشاريع.

وأرجع تركيب محطات الطاقة الشمسية في مصادر المياه فى تاخير اجل الحلول لضمان إستمرار وإستقرار الإمداد المائي وسهولة تشغيلها وقلة تكلفتها ولفت للجهود المبذولة في تأهيل وإنارة الطرق وتأهيل المصارف استعداداً لفصل الخريف.

وأعلن إنتهاء أزمة المياه خلال ألاسبوع القادم بعد إكتمال تركيب 54 وحدة طاقة شمسية بمصادر المياه بمدني من جملة 67 مصدراً وعبر عن إعتذاره للمواطنيين للعجز في إمداد المياه جراء برمجة قطوعات الكهرباء وكشف عن الترتيبات الجارية لتركيب وحدات الطاقة الشمسية في أكثر من 3 ألاف مصدر مياه بالولاية.

من جانبه أشاد الأستاذ محمد حافظ منصور رئيس لجنة الخدمات والتغيير بحي الدرجة بتركيب وحدة الطاقة الشمسية في بيارة مسجد البخاري بحي الدرجة بمدني لمعالجة الإنقطاع الدائم للكهرباء والمياه.

سكاي نيوز

وكاله سونا