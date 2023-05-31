والي الشمالية يستعرض في مؤتمر صحفي الأوضاع الراهنة وخطط التنمية





عقد والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر أحمد علي مؤتمراً صحافياً اليوم بدنقلا بحضور أعضاء حكومته وعدد من أعضاء لجنة أمن الولاية والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا الأستاذ عوض الكريم ربيع ومدير الادارة العامة للتنمية الإجتماعية الأستاذة منال مكاوي إبراهيم وممثل العون الإنساني بالولاية الأستاذ فؤاد عبد الله، إستعرض فيه مجمل الأوضاع الراهنة وخطط التنمية في ظل الظروف الأمنية الإستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً، مؤكداً أن الولاية الشمالية ظلت آمنة ومستقرة بفضل الله أولاً ثم بجهود القوات النظامية المختلفة ويقظة ووعي مواطن الولاية وتعاونه التام مع الأجهزة الشرطية الأمنية والعسكرية.

وأوضح الوالي أن حكومة الولاية ولجنة أمنها ولجان أمن المحليات إتخذت جملة من التحوطات والتدابير منذ إندلاع الحرب لتأمين الولاية، مشيراً إلى مجهودات حكومة الولاية في توفير السلع الإستراتيجية والمواد البترولية من خلال تكوين العديد من اللجان علي مستوى رئاسة الولاية والمحليات وصدور عدداً من المراسيم الولائية الأوامر المحلية بتنظيم وضبط السلع الإستراتيجية والمواد البترولية ومشتقاتها.

وتطرق والي الشمالية إلى مجهودات حكومة الولاية في إستقبال القادمين من ولاية الخرطوم إلى الولاية الشمالية بسبب الظروف الأمنية وتقديم المساعدات الإنسانية لهم بمراكز الإيواء بمدينتي دنقلا وحلفا، مشيداً في هذا الصدد بجهود المبادرات المجتمعية الوطنية وإنسان الولاية ودورهم الكبير في ايواء الذين قدموا للولاية ومد يد العون والمساعدة لهم في مشهد جسد قيم التكافل والتراحم والترابط وعكس معدن وأصالة وكرم مواطن الولاية فضلاً عن جهود الولاية وتعاونها مع عدد من الجهات الإتحادية والسلطات المصرية في تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين العابرين إلى جمهورية مصر العربية، مناشداً المركز بضرورة توفير الإمداد الدوائي خاصة الأدوية المنفذة للحياة لمقابلة الأعداد الكبيرة التي قدمت إلى لولاية وشكلت ضغطاً وعبئاً إضافياً علي الوضع الصحي.

من جانبه، أكد مدير شرطة الولاية الشمالية مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة حقوقي دكتور محمد احمد الأمين، في المؤتمر الصحفي، أن لجنة أمن الولاية ولجان أمن المحليات والآليات والغرف المختلفة ظلت في حالة إجتماعات متواصلة منذ اليوم الأول لإندلاع الحرب بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع من أجل المحافظة علي أمن وإستقرار الولاية.

وأشار إلى أن عدد الإجتماعات بلغ ٣٥ إجتماعاً فيما بلغت القرارات التي صدرت من لجنة أمن الولاية ١٠٥ قراراً، مضيفاً أن الخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الولاية ومحاربة الظواهر السالبة وتوفير السلع الإستهلاكية وجميع إحتياجات الحياة تمضي بصورة طيبة.

وطمأن مدير شرطة الولاية المواطنين بهدوء وإستقرار الأحوال الأمنية بالولاية.

إلى ذلك، إستعرض وزير الإستثمار والصناعة المكلف رئيس اللجنة العليا للإستنفار ودعم القوات المسلحة المهندس عمر علي صالح الجهود التي تقوم بها اللجنة لدعم وإسناد القوات المسلحة وهي تخوض الآن معركة العزة والكرامة لدحر متمردي الدعم السريع والمحافظة علي أمن وإستقرار ووحدة السودان.

واكد أن اللجنة وجدت تفاعلاً وتجاوباً كبيراً من كافة محليات الولاية والمؤسسات والجهات المختلفة مع هذا العمل الوطني الكبير فضلا عن مجهودات اللجنة العليا ومساهمتها في علاج الجرحي والمصابين الذين سقطوا جراء الإشتباكات بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع وتنفيذ كسوة فرحة عيد الفطر المبارك لهم وزيارات لعدد من أسر الشهداء بعدد من مناطق الولاية وتقديم بعض المواد العينية وإطعام نزلاء سجن دنقلا بصورة يومية والمساهمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في تقديم الدعم اللازم لمراكز الإيواء وتقديم بعض المواد العينية والمادية لرئاسة شرطة الولاية خاصة إرتكازات الشرطة.

بدوره أوضح المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالإنابة المكلف بمهام وزير المالية الأستاذ عبد الله محمد عثمان العاز أن العمل في التحصيل الورقي يسير بصورة مرضية والصرف علي المجهود الحربي وتأمين السلع الإستراتيجية والمواد البترولية ومشتقاتها والصرف علي مراكز الإيواء بجانب إستمرار جهود حكومة الولاية وتعاونها مع المركز لصرف مرتبات العاملين.

هذا وكان قد تحدث في المؤتمر الصحفي المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية المهندس حسين عبد الغفور والمدير العام لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية المهندس خالد موسي علي موسي والمدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالانابة الدكتور عوض يعقوب والمدير العام لوزارة التربية والتعليم الأستاذ سيف الدين محمد عوض الله والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير المكلف الأستاذ نزار محمد عبد الجبار والأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة الأستاذة هند عبد الله والامين العام للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام الأستاذة تقوي بدوي والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا الأستاذ عوض الكريم ربيع، مستعرضين سير العمل والأداء بالوزارات والمجالس والمحليات ودعم وإسناد القوات المسلحة وتقديم المساعدات والخدمات المطلوبة للذين قدموا إلى الولاية بسبب الظروف الأمنية الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

سكاي نيوز

وكاله سونا