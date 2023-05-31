سنار: اتفاق بين المزارعين والرعاة لترسيم المسارات بابوحجار وودالنيل





اتفق اتحاد الرعاة والمزراعون بمحلية ابوحجار على ترسيم المسارات الفرعية في كل من ابوحجار وودالنيل وذلك في الورشة التنويرية التي أقامتها وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بمحلية ابوحجار بحضور وزير الثروة الحيوانية المكلف د/ مواهب الامين والمدير التنفيذي لمحلية ابوحجار/حسين عامر علي وياسين دوليب مدير برنامج الموارد الطبيعية وسبل كسب العيش ومدير القطاع المطري/ فيصل عبد الله و مدير المراعي والاعلاف عبدالله محمد يحي ومنسق الموارد الطبيعة بالولاية /احمد محمد الحسن.

حيث طالب اتحادات الرعاة والمزراعين باهمية فتح المسارات والاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية إلى جانب توفير الخدمات الضرورية بتعويض اصحاب المزراع والاهتمام بتطوير الثروة الحيوانية.

و تم خلال الورشة مناقشة عدد من الاوراق بخصوص الثروة الحيوانية والزراعة والغابات.

واعلن المدير التنفيذي لمحلية ابوحجار جاهزية المحلية لتنفيد المسارات بتوافق تام مابين المزراعين والرعاة لتوفير المراعي والخدمات البيطرية والمياه ومنع الاحتكاكات بينهما.

واكدت وزيرة الثروة الحيوانية المكلف على ضرورة تطورير الثروة الحيوانية والاهتمام بالزراعة والعمل علي تخصيص مراعي دائمة من اجل منع اي احتكاك مسقبلا’ والعمل على تأمين الموسم الزراعي.

فيما اعلن العاملون بمنظمة (ايفاد) عن اعداد كافة الترتيبات الفنية والادارية من اجل تنفيذ المسارات.

سكاي نيوز

وكاله سونا