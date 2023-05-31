بدء الحملة المجانية لمكافحة العمى بولاية البحر الأحمر





اجتمع وزير الصحة الإتحادي د . هيثم محمد إبراهيم بالأخ العاص أحمد كامل المدير الإقليمي لمؤسسة البصر العالمية قطاع السودان بحضور ممثلين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وناقش الإجتماع ترتيب الحملة المجانية لمكافحة العمي بولاية البحر الأحمر والتي ينفذها مركز الملك سلمان بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بمستشفي مكة لطب العيون بمدينة بورتسودان والتي تستهدف 400 عملية (الموية البيضاء) مجانية وذلك في إطار الجهود المشتركة لمكافحة العمي والتي درج عليها مركز الملك سلمان حيث قام بتنفيذ العديد من الحملات المجانية بالتعاون مع مستشفيات مكة في الأشهر القليلة الماضية.

ستبدأ الحملة المجانية من الاول من يونيو وحتى 7 يونيو 2023 كمرحلة أولي كما يتوقع عددا من الحملات في المرحلة القادمة بمستشفيات مكة بالولايات الأخري .

من جهته أشاد السيد وزير الصحة الإتحادي بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدعم الكبير الذي يقدمه للأشقاء بالسودان في مختلف المجالات خاصة في الجوانب الطبية.

سكاي نيوز

وكاله سونا