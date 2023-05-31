حرب السودان.. معضلة مصرية





المد والجزر عنوان يبدو مناسبا لتوصيف العلاقات بين مصر والسودان، وبحكم التاريخ والجغرافيا يجمع البلدين مصير مشترك.

ولأن السودان يمثل العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، فإن كل ما يحدث فيه يؤثر في جواره المصري ما يفرض على القاهرة تحديات أمنية واقتصادية في ظل واقع إقليمي هش ومتقلب.

فما هي تأثيرات حرب السودان على مصر؟ وما مدى قدرة النظام المصري على امتصاص صدمة الحرب وتداعياتها؟ وكيف يبدو مستقبل العلاقات المصرية السودانية في ضوء النتائج المحتملة للحرب؟

الإعلامية آمال العريسي وضيفها الدكتور بدر شافعي أستاذ الدراسات الإفريقية وخبير في تسوية الصراعات يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.

سكاي نيوز

الجزيرة