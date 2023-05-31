جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورة بحرية على حدود لبنان





أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيجري، مساء الأربعاء، مناورة بحرية على الحدود مع لبنان ستسمع خلالها دوي انفجارات بالمنطقة.

وقال الجيش في بيان نشره على “تويتر”: “ستجرى مساء اليوم مناورة عسكرية في المنطقة البحرية شمال البلاد”، مضيفاً: “ستطلق خلال المناورة قنابل ضوئية، وتسمع أصداء انفجارات في منطقة كيبوتس روش هنيكرا، وموشاف ليمان” الواقعتين على الحدود اللبنانية.

وأشار إلى أنه “تم التخطيط للمناورة كجزء من خطة التدريب لعام 2023″، فيما لم يورد البيان تفاصيل حول مدة المناورة، أو عدد القوات المشاركة فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، قُتل 5 من أعضاء “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” عند الحدود اللبنانية السورية، بينما تضاربت المعلومات حول الأسباب، فيما سارعت إسرائيل إلى نفي مسؤوليتها.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان ومصدر أمني فلسطيني لـ”رويترز”، اليوم الأربعاء، إنّ خمسة من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة قُتلوا في انفجار خلال الليل في القاعدة الواقعة في بلدة قوسايا شرقي لبنان بالقرب من الحدود مع سورية.

وأفاد مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة “فرانس برس”، بأنه “انفجر صاروخ قديم مخزّن في مستودع أسلحة داخل هذه القاعدة ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر”.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية عن عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية – القيادة العامة بدر أحمد جبريل قوله إنّ الاحتلال الإسرائيلي نفذ، فجر اليوم، غارة جوية استهدفت أحد مواقع الجبهة في لبنان – قوسايا، وقد أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من الجبهة وسقوط عددٍ من الجرحى وأضرار مادية.

إلى ذلك، سارعت إسرائيل إلى نفي مسؤوليتها عن تنفيذ الغارة، كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إنه لم يتم استهداف سورية أو لبنان بأي غارة.

سكاي نيوز

العربي الجديد