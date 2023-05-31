السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي حتى 15 يونيو المقبل





أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، الأربعاء، تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطيران حتى 15 يونيو/ حزيران المقبل.

وأفادت الهيئة السودانية في بيان، بأنها “أصدرت نشرة طيارين (نوتام) بتمديد إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران حتى 15 يونيو المقبل”.

وأوضح البيان أن “الإغلاق يستثنى رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء، بعد حصولها على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ويعتبر التمديد الأخير هو الرابع الذي تجريه هيئة الطيران السودانية، بعد تمديدات سابقة في 13 مايو/ أيار الجاري و30 و22 أبريل/ نيسان الماضي، استثنت جميعها الرحلات الإنسانية والإجلاء.

وفي 15 أبريل اندلعت في عدد من مدن السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

سكاي نيوز

الأناضول