لجنة طوارئ الخريف بكسلا تعقد إجتماعها الرابع





عقدت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية كسلا إجتماعها بوزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية برئاسة المهندس عصام ابراهيم الوزير المكلف للوزارة رئيس اللجنة والذي تم من خلالها الوقوف على تنفيذ مقررات الاجتماع السابق خاصة موقف تحضير الآليات اللازمة لدء مخاطر الخريف خاصة جسر الأميراي ومنطقة ايتما وخور ابوعلقة والمزلقان المؤدي إلى مدينة ود شريفي.

وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع توصل إلى ضرورة تجهيز عدد من الآليات للعمل في المنطقة الجنوبية لمنع إنقطاعها بالاضافة إلى تكليف إدارة الطرق بإعداد دراسة لعدد الآليات المطلوبة والكميات المطلوبة من الردميات لجسر الأميراي.

وناشد الوزير المبادرين من مجتمع الولاية لتقديم المساعدة في ظل الأوضاع الأمنية والمادية التي تمر بها الولاية والبلاد عامة والتي تم توجيهها للمجهود الحربي.

وحيا الوزير في هذا الصدد مجتمع الولاية على المبادرات السابقة، متطرقاً إلى الخلل الذي كشفته الأمطار التي هطلت بالولاية خلال اليومين الماضيين خاصة في منطقة السوق الكبير وضرورة معالجتها.

واشار الوزير إلى المحاولة القائمة مع هيئة الطرق بولاية القضارف فيما يختص بتشييد أو إعادة سفلتة بعض الطرق.

وشدد الوزير في ذات الوقت علي أهمية تنفيذ أعمال الردميات في عدد من المناطق لضمان إنسياب المياه وتلافي سلبيات موسم الأمطار السابق وتنفيذ خطة الخريف رغم ضيق اليد وعدم توفير المال لصيانة الآليات.

سكاي نيوز

وكاله سونا