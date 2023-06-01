وشم بسمة بوسيل في منطقة حساسة يثير ضجة على السوشيال ميديا





ظهرت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل، خلال مجموعة صور وفيديوهات نشرتها عبر خاصية “ستوري” إنستغرام، وهي تتسلق إحدى الألعاب ما اعتبره البعض استعراض مثير منها، ثم فعل مثلها ابنها آدم التي كانت تشجعه وتساعده عندما تعثر في التسلق، وابنتها آمايا التي تسلقت بسهولة اللعبة.وفي أحد المقاطع المصورة، نشرت بسـمة فيديو لها مع آدم على أنغام أغنية محمد الشرنوبي “أنت الحياة” وتظهر فيه وهي تساعده في تسلق اللعبة داخل مدينة الملاهي ثم احتضنته وقبلته.

وفي الفيديو الخاص بتسلقها، ظهرت طليقة تامر حسني وهي تضع وشما “تاتو” يبدو أنه حديث،

ليربط المعلقون على المقطع بين إظهار “التاتو” ومحاولتها جعل طليقها يغار.

كما أن الوشم الظاهر في منطقة حساسة، جلب لبــسمة انتقادات لاذعة، حيث وصفها البعض بالمتحررة من كل شيء

وتحدثت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مؤخرا، عن استغلال بسـمة بوسـيل أطفالها من أجل استفزاز تامر حسني،

على حد قولها، واتهمتها بـ”المبالغة في طلباتها والغيرة بشدة”.

وقالت نضال، في مقطع فيديو بثته عبر قناة الجرس: “تامر حسني صديقي ورغم عمق علاقة الود بيننا لكنه لا يتحدث عن شؤون أسرته،

وأتصور أن سبب الانفصال يعود لبـسمة بوسـيل”.

وأكملت: “بسمة تبالغ في طلباتها، وكثيرا كانت تطلب من تامر الاتصال بالصحفيين كي يطلب منهم أخبارا عنها، كما أنها تغار بشدة”.

وشنت بسمة بوسيل هجوما على هالة عمر المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي لتامر حسني، إذ نشرت صورة طليقها مع مديرة أعماله في حفل زفافها وعلقت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”، وسط توقع الجمهور أنها وراء انفصالها عن زوجها.

“عبّر”