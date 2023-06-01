قبيلة الضباينة بالقضارف تدفع بقافلة لدعم القوات المسلحة





دفعت نظارة عموم قبيلة الضباينة بولاية القضارف اليوم بقافلة دعم وموازرة للقوات المسلحة و اكدت وقوفها في خندق واحد مع القوات المسلحة من أجل دحر ملشيات الدعم السريع.

وقطع ممثل والي القضارف الاستاذ توفيق محمد علي بعدم العودة للمفاوضات من أجل هدنة أخرى مؤكدا مواصلة الجيش لدحر العملاء من الملشيات المتمردة وعدم التراجع من الحرب مشيرا للجرائم اللاخلاقية التي ارتكبت في حق المواطن الاعزل من نهب وتشريد للالاف من الأسر وطردهم من منازلهم.

واكد قائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء احمد محمد حسن العماس على دحر الملشيات وعدم اللجو إلى هدنة أخرى بعد الخروقات الكبيرة التي احدثتها الملشيات وأشار لتقدم القوات المسلحة في كافة القطاعات وقال إن النصر آت بإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الناظر عوض الكريم محمد زائد ناظر عموم قبائل الضباينة وقفة النظارة مع القوات المسلحة حتى يتم القضاء على الملشيات المتمردة بالسودان نهائيا مشيرا إلي أن شباب النظارة رهن إشارة القائد العام للذود عن حياض الوطن متى ماتم النداء.

سكاي نيوز

وكاله سونا