قافلة دعم من اهالي محلية ابوحجار للقوات المسلحة





سير أهالي منطقة سيرو الجعليين بمحلية ابوحجار قافلة دعم ومساندة لقوات الشعب المسلحة على رأسها المدير التنفيذي لمحلية ابوحجار الاستاذ حسين عامر علي و تم تسليمها لقيادة الفرقة السابعة عشر مشاه سنجة وكان في استقبالها والي سنار دكتور العالم إبراهيم النور وقائد ثاني الفرقة السابعة عشر مشاه سنجة العميد ركن فيصل الأمين محمد أحمد و ثمن والي سنار دور أهالي منطقة سيرو لتلاحمهم مع القوات المسلحة مشيرا إلى أن القوات المسلحة لها تاريخ حافل بالعطاء والانتصارات على المستوى الإقليمي والعالمي منذ اكثر من قرن وخاضت معارك كثيرة منذ الحرب العالمية الأولى لذلك الانتماء لها كان حتمي وموجود داخل كل وطني غيور داعيا أهالي سيرو إلى محاربة القبلية والجهوية. واكد قائد ثاني الفرقة السابعة عشر مشاه سنجة العميد ركن فيصل الأمين محمد أحمد ثقتهم في كل المجتمع السوداني بكل قبائله مثمنا جهد أهالي سيرو لوقوفهم مع القوات المسلحة ومساندتها من أجل حماية الأرض والعرض. إلى ذلك اكد ممثل أهالي سيرو الاستاذ عبد الرحيم بابكر محمد وقوفهم خلف القوات المسلحة ودعمها ماديا ومعنويا واعلن جاهزية شباب المنطقة للقتال في خندق واحد مع الجيش السوداني مشيرا إلى عظمة ومكانة الجيش السوداني في محيطه الافريقي والعربي.

سكاي نيوز

وكاله سونا