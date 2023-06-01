مدير عام الصحة بالقضارف يشيد بدعم اليونسيف للقطاع الصحى





ثمن المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الاستاذ عبدالناصر حسن علي الدور الكبير الذي تضطلع به منظمة اليونسيف في مجال تنمية وتأسيس البني التحتية للقطاع الصحي بالولاية وتوفيرها الإمداد لمحاور التغذية والأصحاح البيئي وصحة الأم والطفل بجانب الصحة الإنجابية مما انعكس على خدمة إنسان الولاية. وأشاد سيادته لدى لقائه بمكتبه اليوم المدير الإقليمي لليونسيف في شرق السودان الأستاذ ابوعبيدة الصديق بدعم المنظمة بزيادة السعة التخزنية وإنشاء مبنى سلسلة التبريد والمخزن الجاف برئاسة الوزارة والذي وصفه بأنه إضافة كبيرة لبرنامج التحصين الموسع وزيادة كفاءه تخزين اللقاحات بالولاية.

وأعرب عن استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع المنظمة ووضع الإمكانيات التخزنية المتاحة لمواطني الولاية والولايات المجاورة حتى تتجاوز البلاد الظروف المحيطة. من جانبه تطرق المدير الإقليمي لمنظمة اليونسيف لخطط المنظمة الرامية للاستجابة الإنسانية لطوارئ الخريف والنزوح وتوفير الإمدادات الدوائية لعدد من البرامج إلى جانب الترتيب للمسح الذي سوف تنفذه المنظمة بعدد من محليات الولاية خلال الأيام القادمة كما طالب بدعم الوزارة في مجال سن التشريعات العقابية الرادعة التي تمنع التعدي على امدادات المنظمة مشيدا بتعاون الشركاء بوزارة الصحة في هذا الصدد. وأعربت دكتورة نسرين خالد مدير إدارة التغذية بالوزارة اليونسيف عن شكرها و تقديرها علي الدعم الذي ظلت تقدمه لأطفال الولاية مشيرة إلى أن إدارتها تسلمت إمداد من اليونسيف يكفي حتى نهاية العام الجاري مبينة أنهم وضعوا خطة لتوزيع الإمداد على مراكز الولاية المختلفة بالتنسيق مع المنظمة .

سكاي نيوز

وكاله سونا