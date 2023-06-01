قائد الفرقة مشاة:القوات المسلحة تستمد قوتها من الشعب





أعرب الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف عن فخره وإعزازه بمواطنى الولاية في إسناد ودعم القوات المسلحة عبر تسيير القوافل من جميع المحليات إلى جانب إستضافة الأسرة المتأثرة بالحرب.

وأشار الوالي لدى مخاطبته صباح اليوم برئاسة الفرقه الأولى مشاة بمدني قافله الدعم والمؤازرة التى سيرتها محليه جنوب الجزيرة للدعم الكبير من القوات المسلحة لولاية الجزيرة في فترة السيول والفيضانات التى ضربت الولاية الخريف الماضى تجسيداً لشعار (جيش واحد شعب واحد)..”

من جانبة أكد اللواء الركن أحمد الطيب قائد الفرقة الاولى مشاة إن القوات المسلحة تسيطر على أرض المعركة وتخوض الحرب بتفويض من الشعب السوداني للدفاع عن عزة وكرامة الوطن وقال إن القوات المسلحة تستمد قوتها من دعم ومساندة الشعب لها مشيراً إلى أن الحرب كشفت نوايا المتمردين في تخريب البنيات التحتية والإعتداء على ممتلكات المواطنين وعبر عن شكره لمحلية جنوب الجزيرة لتسيير العديد من القوافل الداعمة للقوات المسلحة .. فيما أكد الأستاذ عبد المجيد النعيم المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة أن القافلة تمثل دعم ومساندة كافة أطياف مجتمع المحلية للقوات المسلحة وقال إننا نثق في قدرات القوات المسلحة في حسم التمرد الذي أصبح وشيكا وصون الوطن كما قدم شكره وتقديره لكافة اللذين أسهموا فى تسيير القوافل الداعمة للقوات المسلحة بالمحلية .. أكد الأستاذ مضوى محمد توم ممثل الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة وقوف مواطنى المحلية مع القوات المسلحة ولفت لتسيير 6 قوافل من الهيئة لمناصر القوات المسلحة داعياً لفتح المعسكرات لتدريب الشباب بالمحليات لإسناد القوات المسلحة …

سكاي نيوز

وكاله سونا