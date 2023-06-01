والي الخرطوم:رغم ظروف الحرب، مجهودات لتحسين الأحوال الأمنيةوأوضاع الدقيق والكهرباء





أوضح والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن ظروف الحرب حالت دون قيام أجهزة ووحدات حكومة الولاية بمهامها علي الوجه الأكمل ورغم ذلك ظلت غرف عمليات إدارة الأزمة تبذل ما في وسعها لتقديم ما يمكن من خدمات. وتطرق الوالي للمجهودات التي تمت في هذا الصدد أبرزها التعامل مع السيولة الأمنية عبر ترتيبات يجري إعدادها لبسط الأمن بصورة عاجلة عبر لجان أمن المحليات. وفي ما يتعلق بالكهرباء، أوضح الوالي أن هناك قطوعات في كتير من الأحياء وذلك بسبب الأعطال التي أصابت المحطات والمحولات والخطوط الناقلة، مشيراً إلى أن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ظلت تعمل على معالجتها كلما كان الموقع آمناً. وعبر والي ولاية الخرطوم عن أسفه لفقدان أرواح بربئة بالدور الإيوائية خاصة دار رعاية الطفل بالمايقوما بسبب الظروف الأمنية المحيطة بهذه الدار وصعوبة الوصول إليها وتناقص الكوادر العاملة وإنقطاع التيار الكهربائي عنها ونفاد الوقود الذي تعمل به مولدات الكهرباء، ومع إرتفاع درجات الحرارة زادت الأمراض وسط الأطفال خلال الفترة الماضية، إذ أصيب عدد منهم بمرض السحائي حسب إفادة أطباء الدار مما أدى لوفاة ٥٢ طفل، كاشفاً عن إتصالات ومجهودات تقوم بها حكومة الولاية لإيجاد مواقع بديلة لكل الدور الإيوائية خارج ولاية الخرطوم بالتنسيق مع حكومات بعض الولايات. وناشد الوالي الخيرين والمنظمات الطوعية الوطنية لتقديم ما تستطيعه من دعم مادي وعيني لدور الإيواء. وفي سياق منفصل كشف الوالي عن حدوث شح في دقيق الخبز خلال هذا الأسبوع بسبب قلة المنتج وضعف الوارد وصدور أوامر طوارئ وأوامر طوارئ بولايتي الشمالية ونهر النيل منع بموجبها خروج الدقيق منها لكن تم التواصل مع ولاة الولايتين للسماح للدقيق بالوصول للخرطوم وتم على إثر ذلك وصول كميات مقدرة وسيتواصل تدفق الدقيق تباعاً، كما قام الهلال الأحمر السوداني بتوزيع دقيق علي بعض المناطق المحتاجة.

سكاي نيوز

وكاله سونا